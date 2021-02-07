شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان يدشن تجربة «كبير آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وجه المهاجم السعودي عبدالله الحمدان المنتقل إلى صفوف ناديه الجديد الهلال قادماً من الشباب رسائل خاصة في الاتجاهين، الأولى خص فيها فريقه السابق الشباب الذي ودعه رسمياً السبت، عندما خاض مباراته الأخيرة بقميص الليث أمام الرائد التي انتهت بفوز عريض للشباب 4-1 والانفراد بصدارة الدوري.

وكتب الحمدان عبر حسابه في «تويتر»:‏ «بعد سنوات جميلة قضيتها بين أسوار الليث.. أغادر اليوم وأنا أحمل الكثير من الذكريات والمحبة».

‏وتابع: «شكراً جماهير الشباب، لما وجدته منكم من دعم،‏ شكراً زملائي نجوم الليث والجهازين الفني والإداري،‏ شكراً لكل من وقف معي طوال فترة تواجدي في هذا النادي، ‏أتمنى لكم التوفيق دوماً».

وجاءت رسالته الثانية صوب ناديه الجديد الهلال، وكتب: «أبدأ محطة جديدة مع كبير آسيا نحو تحقيق تطلعات جماهيره الكبيرة بإذن الله».

‏وزاد: «شكراً لإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل على ثقتها وحرصها، شكراً لجماهير الهلال على ما وجدته من ترحيب وتفاعل غير مستغرب، متمنياً أن أقدم لهم وللنادي ما يرضي طموحاتهم».

يذكر أن الحمدان، ذرف دموع الوداع بعد خروجه من ملعب مباراة الشباب والرائد في الدقيقة 83 تاركاً مكانه للنيجيري ايجالو الذي خاض مباراته الأولى مع الشباب.

ووافق الشباب على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب إلى الهلال لقاء 3 ملايين ريال، وتنازل الهلال عن مليوني ريال من انتقال نواف العابد إلى الشباب.

وسيبدأ الحمدان مساء الأحد، مشواره مع الهلال تأهباً للقاء المؤجل أمام العين عصر الثلاثاء ضمن أجندة الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي.