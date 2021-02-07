شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حتى الخميس غائم.. واحتمال أمطار خفيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

توقع المركز الوطني الأرصاد، أن يكون الطقس من الإثنين إلى الخميس، غائماً جزئيا إلى غائم أحياناً، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر، غرباً صباحاً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشرقية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر خاصة على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كلم / ساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.