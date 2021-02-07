شكرا لقرائتكم خبر عن بريست يعمق جراح بوردو في الدوري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمق بريست جراح ضيفه بوردو عندما تغلب عليه 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان بوردو البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي أوي-جو هوانج في الدقيقة 56، لكن بريست قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين في مدى خمس دقائق عبر ستيف مونييه (80) ورومان فيفر (85).

وهي الخسارة الثالثة على التوالي لبوردو الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطتين أمام بريست الذي ارتقى إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً.