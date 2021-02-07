شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يوقع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة مع وزيرة الخارجية الإسبانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأحد، توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة مع أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «سررت بلقاء سعادة أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة، وتوقيع اتفاقية التعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة، لتعزيز آفاق الشراكات الثنائية والتعاون الدولي بين البلدين الصديقين، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»