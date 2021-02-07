شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يعيد توتنهام إلى سكة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات بقيادته الى الفوز على ضيفه وست بروميتش البيون 2-صفر الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانجليزي في كرة القدم.

ومنح كين، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في كاحليه، التقدم لتوتنهام في الدقيقة 54، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بعدها بأربع دقائق.

وانفرد الثنائي كين وسون بالمركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً لكل منهما بفارق هدفين خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

وتعرض قائد المنتخب الإنجليزي إلى إصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها امام ضيفه ليفربول 1-3 الخميس قبل الماضي وخسر النادي اللندني بعدها أمام برايتون وتشلسي بنتيجة واحدة صفر-1.

ومنحت عودة كين نشاطاً كبيراً لخط هجوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان قائد منتحب "الأسود الثلاثة" قريباً من هز الشباك أكثر من مرة في الشوط الأول قبل أن يفعلها مطلع الثاني إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها زاحفة بيمناه إلى يسار الحارس سام جونستون (54).

وعزز سون تقدم توتنهام اثر هجمة مرتدة منسقة بدأها كين الذي مرر كرة بيسراه الى البرازيلي لوكاس مورا عند مشارف منطقة الفريق اللندني فانطلق بسرعة وتلاعب بدفاع برايتون حتى مشارف المنطقة قبل أن يهيئها للدولي الكوري الجنوبي القادم من الخلف من دون مراقبة فسددها بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جونستون (58).

