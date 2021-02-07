السيسي خلال زيارته لعزبة الهجانة: سنوفر وحدات تمليك للمواطنين بقسط يساوي قيمة ما يدفعونه من إيجار

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الرئيس السيسي، إنه سيتم توفير وحدات تمليك للمواطنين بقسط يساوي قيمة ما يدفعونه من إيجار.

وأضاف الرئيس، خلال زيارته لعزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها".

وأكد السيسي، أن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة.

رافق الرئيس السيسي، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح حول مشروع تطوير عزبة الهجانة.

واستقبل الأهالي الرئيس السيسي، بالتصفيق ورددوا شعارات حماسية من بينها «بنحبك.. ياريس»، و«تحيا مصر».