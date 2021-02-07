الأمن المغربي يكشف تفاصيل مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 05:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن مُلابسات وتفاصيل مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة، بعضها مُشوه، جراء حُروق متفاوتة الدرجات.

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نُسخة منه، مجموعة من المُعطيات الأولية حول هذه الجريمة، موضحا أن المعاينات الأولية تشير إلى انعدام أي علامات بارزة للكسر على أبواب ونوافذ المنزل المكون من طابقين، خاصة مع تواجد كلبين حراسة أعلى سطح المنزل.

وأوضح البيان أن عمليات المسح التقني لا تزال متواصلة بمسرح الجريمة من طرف تقنيي الشرطة العلمية والتقنية وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بغرض تجميع كل العينات البيولوجية والأدلة المادية والإفادات الضرورية لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البيان أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، فتحت صباح السبت،بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف جثت 6 أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم رضيع وقاصر، وهم يحملون آثار جروح وحروق من الدرجة الثالثة.

وزاد المصدر، أن ضباط الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة انتقلوا لمنزل بحي الرحمة بسلا، ضواحي العاصمة الرباط، لمباشرة المعاينات المكانية والخبرات التقنية بسبب اندلاع حريق في مشتملات المنزل.

وخلال قيام العناصر بعملية المُعاينة، تم اكتشاف جثت 5 أشخاص من عائلة واحدة تحمل آثار جروح ناجمة عن أداة حادة وحروق بليغة بسبب اندلاع نيران، يشتبه في كونها ناتجة عن مادة سريعة الاشتعال، في حين تم نقل شخص سادس من العائلة نفس للمستشفى بعدما كان في حالة اختناق قبل وفاته، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.