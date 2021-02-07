عبر الحقن والاستنشاق … إيران تعلن إنتاج لقاح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 05:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

عبر الحقن والاستنشاق، أعلنت إيران، يوم الأحد، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وكشفت مؤسسة ”الرازي“ لأبحاث اللقاحات الإيرانية، عن إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا، باسم ”كوفو بارس“.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن لقاح ”كوفو بارس“ يتم اختباره في الوقت الراهن على الإنسان ضمن التجارب السريرية، دون وصوله إلى المرحلة النهائية كلقاح حتى الآن.

من جانبه، قال سورنا ستاري مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية على إنتاج اللقاح، إن إيران ”واحدة من الدول المتقدمة في إنتاج اللقاحات، ورغم أننا تحركنا مسبقا في الاتجاه الخاطئ، إلا أننا عدنا للمسار الصحيح بإنتاج لقاح كورونا هذا“.

وأضاف ستاري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، أن ”إيران عملت على إنتاج لقاح كورونا عبر 3 أساليب، شملت جميعها الاعتماد على القوى العلمية المحلية العاملة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات“.

وبحسب وكالة ”فارس“، يشتمل لقاح ”كوفو بارس“ الإيراني على واحد من البروتينات الخاصة بفيروس كورونا ويُدعى ”اسبايك“، الأمر الذي يساعد اللقاح على عدم فقدان أثره مقابل التغيرات الجينية للفيروس، بحسب “إرم نيوز”.