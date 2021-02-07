انجراف مقطع طرقي حديث يطرح العديد من التساؤلات ووزارة التجهيز تخرج ببلاغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن تحويل موضعي لحركة السير في الطريق الوطنية رقم 2 في جماعة بنقريش على مستوى المقطع الطرقي، الرابط بين مدينتي تطوان، وشفشاون، بسبب وقوع انجراف للتربة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي تطوان، وشفشاون من الطريق الوطنية رقم 2، يعرف اضطرابا جزئيا في حركة السير، منذ يوم الاثنين 01 فبراير الجاري في الممر المؤدي إلى مدينة شفشاون، وذلك بسبب وقوع انجراف للتربة في الممر الأيمن من المسلك المؤدي إلى مدينة شفشاون، والذي يوجد داخل النفوذ الترابي لجماعة بنقريش.

ونظرا إلى وجود ممرين في الطريق المؤدي إلى مدينة تطوان، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم، ابتداء من يوم الجمعة 5 فبراير الجاري، تحويل حركة السير في الممر الموازي على طول 200 متر، مضيفة أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال الترميم.

ودعت الوزارة نفسها، في بلاغها، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة، والأمان، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين طوال الـ 24 ساعة، لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق.

كما جددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الدعوة لتتبع نشراتها الإخبارية، التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة على الرقم الهاتفي 17 17 71 37 05.