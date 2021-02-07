احتجاجات الفنيدق.. أربعة شباب رهن الاعتقال يعرضون غدا على النيابة العامة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة أنه تأكد وجود أربعة شباب من مدينة الفنيدق رهن الاعتقال، على خلفية الأحداث، التي عرفتها المدينة، نهاية الأسبوع الجاري، احتجاجا على التداعيات الاقتصادية لقرار إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.

وقالت المصادر ذاتها، اليوم الأحد، إن الأمر يتعلق بكل من ياسين رازين، ورضى العفاقي، ونور الدين الهيشو سحيقو، ومحمد الهيشو مكدار.

وأكدت المصادر ذاتها أنه من المرتقب تقديم الشباب الأربعة، غدا الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تطوان.

وكانت السلطات الأمنية قد أفرجت، أمس السبت، عن القيادي المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخليل جباري، وذلك بعد توقيفه خلال معاينته للاحتجاجات، التي عرفتها المدينة، وطالب فيها المحتجون بتحسين ظروفهم الاجتماعية، والمعيشية، التي تأثرت بسبب إغلاق معبر سبتة المحتلة، ومنع التهريب.