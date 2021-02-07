- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 7 حالة وفاة و3093 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021
سجلت وزارة الصحة الامارتية، خلال الساعات الـ 24 الماضية 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326,495 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 4,678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305,759 حالة.