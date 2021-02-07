شكرا لقرائتكم خبر عن 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت اليوم 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 170998 حالة، كما سجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 966 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8494 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 445 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.