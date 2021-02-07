شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال .. تأجيل الانتخابات بسبب انهيار المحادثات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تأجيل الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 8 فبراير الجاري، بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين، مضيفًا أنه تم إحباط محاولات إجراء الانتخابات.

وأوضح فرماجو أمام البرلمان في اجتماع طارئ أن هذا الجمود يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية في الدولة التي تمزقها الصراعات في القرن الأفريقي.

وكان الاجتماع التفاوضي الذي عقد بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية قد أخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التي سيظل على إثرها فارماجو -المنتهية ولايته رسميًا في غضون أيام- رئيسا حتى يُتفق على موعد جديد لتنظيم الانتخابات حيث تعهد بأنه لن يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد .