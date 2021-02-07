شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: أمن دول الخليج مرتبط تمامًا بأمن مصر والعكس صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط تمامًا بأمن مصر والعكس صحيح.

وقال الحجرف في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إن العلاقات الإستراتيجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي تاريخية ذات جذور راسخة، منوهًا بدعم مجلس التعاون الخليجي العربي لمصر في جهودها لمكافحة الإرهاب ودعم موقفها في المفاوضات العادلة فيما يتعلق بسد النهضة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قمة العلا التي استضافتها المملكة مؤخرًا شكلت انطلاقة جديدة تعزز التضامن بين البيت الخليجي وتعزز الموقف العربي الجماعي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الموقف العربي الجماعي تجاه جملة من القضايا.