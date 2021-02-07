نصيحة أمريكية للدبيبة.. فريق حكومي "مصغر وكفء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت الولايات المتحدة، رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، على تحديد فريق وزاري مصغر وتكنوقراط للحصول على ثقة البرلمان.

وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، الأحد، استعدادها لمساعدة هذا البلد لتحقيق الاستقرار.



وقالت إن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حث الدبيبة على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وناشد نورلاند رئيس الحكومة الجديدة، بالبدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وكانت الخارجية الأمريكية، أشادت في بيان، صادر عنها مساء السبت، بجهود الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في دفع عجلة السلام، والتي بدأت بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وعبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود السلام في ليبيا، مشيرة إلى مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعاتهم لدولة موحدة ومزدهرة.

وحثت الخارجية الأمريكية الشعب الليبي على البناء على ما تحقق ومواصلة العمل لإنهاء الصراع.

فوز قائمة المنفي

ومساء الجمعة، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وعقب إعلان النتائج، أعلنت أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.