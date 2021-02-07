نجيب ساويرس يتهم حزب الله باغتيال لقمان سليم: يحتل لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الأحد، حزب الله باغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم، واصفا إياه بأنه "أصبح قوة احتلال للبلاد".

وقال ساويرس، في تدوينة على تويتر، إن "حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حزب احتلال واغتيالات".

ولفت إلى أن حزب الله تحول إلى أداة اغتيال لقادة لبنان ومفكريه "من رفيق الحريري إلى سمير القصير، وانتهاء بلقمان سليم".

وشدد على أن البلاد لن تقوم إلا "بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولاؤه للبنان وليس لإيران"، حسب قوله.

وصباح الخميس الماضي، تم العثور على جثة لقمان سليم في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا في الجنوب، حيث سيطرة حزب الله، في منطقة قريبة من الأوتوستراد، مع آثار طلقتين في سيارته كانتا كافيتين لإنهاء حياته.

واتهمت الأصوات الغاضبة في لبنان مليشيا حزب الله بالتورط في كل جرائم الاغتيال التي طالت معارضين للحزب في السنوات السابقة من دون أن تنجح التحقيقات في كشف الحقيقة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، قال إن الشجب لم يعد كافيا كرد فعل على اغتيال سليم، مطالبا بضرورة الكشف عن المجرمين.



وشدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف على أن "لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان"، مضيفا "سليم كان واضحاً أكثر من الجميع في تحديد جهة الخطر على الوطن، والمطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل".