اللواء أحمد المسماري: المجلس الرئاسي الجديد يعد القائد الأعلى للجيش الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي مؤسسة ضمن المؤسسات الليبية في الدولة تتعامل مع أي سياسي وفقاً للقانون والإعلان الدستوري القائم حالياً.



وقال "المسماري" في تصريحات لقناة "العربية" إن وفق الاتفاق السياسي فإن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي، مشدداً على أن أهم ملفين يواجهان الجيش هما خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، ومعالجة المليشيات المسلحة.

وأضاف أن المهام التي ستوكل لضباط القيادة العامة والمنطقة الغربية، مثل وضع الخطط التعبوية لتنفيذ الاتفاق وتبادل المحتجزين ونزع الألغام.

وشدد على أن أهم ملفين يواجهان الجيش الليبي هما خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، ومعالجة المليشيات المسلحة وفرز المليشيات التكفيرية التي لا تؤمن بالدولة، قائلاً إن “الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا هو احتلال واستعمار، وهو التحدي الذي يواجه لجنة (5+5)".