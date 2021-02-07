حالة من الذعر تسيطر على ميليشيا أردوغان في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سيطرت حالة من الذعر على المليشيات المسلحة الموالية لتركيا في سوريا بعد اختطاف قيادي وقتله على يد مجهولين شمالي حلب.



وعُثر على جثة القيادي بما تسمى "الفرقة 20" ملقاة في أحد مواقع الصرف الصحي بمدينة إعزاز شمالي حلب بعد اختطافه من قبل مجهولين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قيادي بمليشيا "فيلق الشام" الموالية لتركيا متأثرا بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة يستقلها قيادي موالٍ لنظام رجب طيب أردوغان على طريق النهر في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وتلعب مدرسة تركية في إسطنبول دورا ملحوظا في انطلاق مسلحي تنظيم داعش إلى سوريا، بحسب ما نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

ويلجأ هؤلاء الدواعش إلى مدرسة تقع بحي محافظ في إسطنبول، والذي يعد معقلا للإسلاميين والقوميين بالحكومة التركية، لاستخدام المدرسة الدينية كمركز للقاء آخرين، وتعيين طرقهم إلى سوريا، ومناقشة الاستراتيجيات.

وأزاحت لائحة اتهام ومحاكمة لاحقة لخلية داعشية في تركيا الستار عن كيف تدرب الإرهابيون من: روسيا، وأوزباكستان، وأذربيجان، وإقليم شينجيانج الصيني، بالمدرسة الكائنة بمنطقة سلطان بيلي في إسطنبول، حيث يحظى "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بقاعدة دعم قوية.

ولا يتوانى النظام التركي بقيادة أردوغان عن محاولات مد نفوذه خارجيا واستغلال الأزمات في المنطقة لنهب خيراتها ضمن محاولات فاشلة لإنقاذ اقتصاد بلاده المنهار