السعودية.. وزير الصحة يوجه رسالة مهمة بعد ازدياد إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفیق الربیعة رسالة للمواطنین والمقیمین بعد ازدياد أعداد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید19) في المملكة.



وقال الربیعة:"واجھنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولا نسمح للخطر أن يعود بتھاوننا، أدعوكم للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكیر غیرنا بھا ولیكن شعارنا نتعاون ما نتھاون".

وسجلت وزارة الصحة السعودية أمس 386 إصابة جديدة في أعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر. لیرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 369961 حالة، وتعافي 283 لیصل عدد المتعافین إلى 361237 حالة، وأن ھناك 2327 حالة نشطة حالیاً من بینھا 401 حالة حرجة.