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الإمارات تسجل 7 حالة وفاة و3093 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الامارتية، خلال الساعات الـ 24 الماضية 3093 إصابة جديدة بفيروس المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326,495 حالة.

 

‌‌‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.

 

وأشارت إلى أنه تم شفاء 4,678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305,759 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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