الكميتي بطل الجائزة الكبرى في ختام «دولية الشارقة للقفز»



حلق الفارس محمد الكميتي على صهوة الجواد «إينا فا دو نيو بيورغوفي»، بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة الدولية الـ 21 لقفز الحواجز، التي اختتمت الأحد، ونظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية لونجين والعديد من المؤسسات والشركات الوطنية.

واختتمت البطولة بمنافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 35 فارساً وفارسة، وصعد منهم 9 فرسان إلى جولة التمايز، وأكمله دون خطأ 5 فرسان، وسجل الفارس محمد الكميتي بالجواد «إينا فا دو نيو بيورغوفي» «13 سنة»، بعد تنفيذه قفزة ناجحة فوق آخر حواجز التمايز، زمن بلغ 40:07 ثانية.

وأكمل الفارس محمد حمد الكربي ثنائية البطولة الدولية من فئة النجمتين، وجاء فوزه هذه المرة بالجائزة الكبرى المصغرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها 135 سم، وتنافس على لقبها 76 فارساً وفارسة، وعبر جولتها الرئيسية 22 فارساً دون خطأ، في حين نجح منهم 14 فارساً في إكمال جولة التمايز دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «شانتال» وأنهى التمايز في زمن بلغ 32:48 ثانية.

وفاز الفارس الأيرلندي تريفور برين مع الجواد «زد سفن بورش» بلقب البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، بمواصفات جولة مع تمايز، وتنافس فيها 19 فارساً، وتجدد التنافس بين 6 منهم في جولة التمايز، التي أكملها المتصدر برين دون خطأ في زمن بلغ 35:21 ثانية.

وضمن منافسات يوم ختام البطولة، أقيم شوط من مرحلتين على حواجز 115 ـ 120 سم، وشارك فيه 37 فارساً وفارسة من فئة المستوى الثاني، وأكمل الجولتين دون خطأ 18 فارساً، وتوّج الفارس يوسف ساواس والجواد «إلتون» من نادي الشارقة للفروسية بالمركز الأول، ومن فئة «الجونيورز» تنافس 15 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 6 منهم، وأحرز المركز الأول الفارس عمر الحاج مع «بابريكا» من نادي الشارقة للفروسية.

وصمم مسار الشوط المفتوح بمواصفات المرحلتين، بحواجز تراوح ارتفاعها بين 125 ـ 130 سم، وشارك فيه 33 فارساً وفارسة، نجح منهم 9 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وحقق الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي المركز الأول مع «باغيرا دو بومبلي» من إسطبلات الشراع.

توج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، مدير البطولة، وقال اليحيائي: «البطولة بداية مبشرة بعطاء الفرسان والخيول بعد فترة توقف طويلة، ونتائجها مؤشر لقدوم جيل قوي ومتطور من الفرسان، مع حاجته للوقوف معه، ووضع خطة للعمل مسنودة بدعم كبير، لننتظر منهم تحقيق المزيد من الميداليات الذهبية».