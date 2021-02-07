شكرا لقرائتكم خبر عن «قصر الوطن» يزهو باللون الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يتألق قصر الوطن، الصرح الثقافي والحضاري الفريد في إمارة أبوظبي، باللون الأحمر حتى 9 فبراير 2021، احتفاءً بقرب وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ.

وكانت دولة الإمارات، أطلقت المسبار في نوفمبر 2020 في أول رحلة عربية لاستكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

يُذكر أن قصر الوطن يفتح أبوابه أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، ومن 12:00 ظهراً إلى 7:30 مساءً من الخميس إلى السبت.