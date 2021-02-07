شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل مولز» تحتفي بـ«مسبار الأمل» بمجموعة من المبادرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «نخيل مولز»- ذراع البيع بالتجرئة لـ«نخيل»- مجموعة من المبادرات في «سوق التنين» و«نخيل مول» و«ابن بطوطة» و«ذي بوينت» و«بالم ويست بيتش» و«كلوب فيتسا ماري»، للاحتفال بنجاح المهمة الفضائية لدولة الإمارات، بوصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول: إن مهمة دولة الإمارات إلى كوكب المريخ، قطعت شوطاً كبيراً وأسهمت كثيراً في وضع المنطقة على خارطة تبادل الخبرات والابتكارات والتكنولوجيا. معبراً عن امتنانهم في «نخيل مولز»، بالجهود العلمية التي تبذلها قيادتنا الرشيدة. مؤكداً احتفالهم دائماً بإنجازات شبابنا المثمرة.

وتواكب «نخيل مولز» الاحتفالات التي ستستمر لغاية 9 فبراير، بتحويل شعارات وجهات التسوق والترفيه العصرية التابعة لها إلى اللون الأحمر، تماشياً مع أجواء الفرح التي تعمّ البلاد، ابتهاجاً بنجاح المهمة إلى المريخ. فيما ستقدم «نافورة النخلة» يومياً عروضاً مشوّقة باللون الأحمر.

ودعت الجميع إلى مشاركة «رسالة أمل»، عبر «فلتر» التواصل الاجتماعي الذي أطلقته على قنوات التواصل، خصيصاً لدعم هذه المهمة. (وام)