شكرا لقرائتكم خبر عن 50000 درهم مخالفات لأشخاص أقاموا حفلاً في يخت دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حررت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة، السبت، مخالفات بـ50000 درهم لأشخاص أقاموا في يخت دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر» أنه «لمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة تضبط وتحرر مخالفات بقيمة 50 ألف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم إيقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر».