شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستضيف دوري أبطال المصارعة 13 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو يوم 13 فبراير الحالي، مسابقة «دوري أبطال الإمارات للمصارعة» بصالة مدرسة الأنصار العالمية في الشارقة، وذلك ضمن برنامج الاتحاد لتوسيع قاعدة انتشار اللعبة، واكتشاف المواهب مبكراً لرعايتها لدعم المنتخبات الوطنية، اعتماداً على قطاع المراحل السنية الذي يمثل مستقبل اللعبة في الدولة.

وتحددت الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير موعداً نهائياً لإغلاق باب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للاتحاد.

وتشترط لائحة المنافسة، ضرورة إجراء فحص «كوفيد -19»، وتقديم نتيجة سلبية خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة من موعد انطلاق المنافسات لكل المعنيين. وتأتي تلك البطولة عقب المعسكر الناجح لمنتخب شباب المصارعة الذي أقيم في ديسمبر الماضي في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركات الإقليمية والدولية القادمة.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد الشكر لكافه الأندية الأعضاء على الاهتمام بالتسجيل للمشاركة وإعداد اللاعبين، ولإدارة مدرسة الأنصار الدولية بالشارقة لتعاونها المستمر مع الاتحاد، ما انعكس على مسيرته خلال الفترة الماضية حتى موعد افتتاح مقره الجديد، مؤكداً أن الاتحاد سيحرص على تدوير إقامة بطولاته ومنافساته على الأندية والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، لحين اكتمال العمل في منشآته الجديدة في منطقة بني ياس.