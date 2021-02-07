أحمد بن سعيد: وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ سيشكل إنجازاً عظيماً للإمارات

دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، سيشكل إنجازاً عظيماً ضمن سجل إنجازات دولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن مشروع الأمارات لاستكشاف المريخ هو إنجاز تاريخي يفخر به كل إماراتي وعربي.

وقال سموه: «تتضافر الجهود كافة لإنجاح هذا المشروع تتويجاً لرؤية الآباء المؤسسين، ولخمسين عاماً من الجهد الدؤوب والحكمة في اتخاذ القرارات والاستثمار في الإنسان أولاً».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصول مسبار الأمل إلى مداره حول الكوكب الأحمر في 9 فبراير الجاري.

نفخر بأبناء الإمارات

كما أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن فخره بأبناء الإمارات، وبهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً أنه تجسيد حي لرؤية الآباء المؤسسين، فقد نظروا وقتها إلى ما هو أبعد من الظرف الذي قامت فيه دولة الإمارات، كما يأتي مشروع مسبار الأمل في إطار المساعي الطموحة التي تبذلها دولة الأمارات في ترسيخ صورتها كنموذج ملهم وطموح لتسجيل حضور علمي وبحثي مشرف في مجال علوم الفضاء.

دور ريادي للدولة

من جانبه قال ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: يعد تزامن وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الأمارات، دلالة على دور الإمارات الريادي في إثراء المعرفة الإنسانية من خلال موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة، وبداية قوية لمستقبل واعد في مجال تكنولوجيا الفضاء والأبحاث العلمية.

وأضاف: يعد مشروع استكشاف المريخ نقطة تحول في مسيرة تطور قطاع صناعة الفضاء في الدولة والاستفادة من النمو السريع في مجال علوم الفضاء بما يعزز التنوع في الاقتصاد الوطني.

نقل مباشر في مطارات دبي

بهذه المناسبة ستقوم إدارة تقنية المعلومات في مطارات دبي، من خلال تقنياتها الحديثة بعملية الربط الفوري لتمكين النقل المباشر لمراحل دخول مسبار الأمل في مدار المريخ على اللوحات الإرشادية في المبنى3 لإتاحة الفرصة أمام المسافرين لمشاهدة هذه اللحظة التاريخية بما يعزز سمعة الإمارات وحضورها على الساحة الدولية كدولة متقدمة في مجال علوم الفضاء. بالإضافة إلى تغيير لون بعض اللوحات والشاشات الإرشادية إلى اللون الذي يشبه لون كوكب المريخ، ونشر خبر وصول المسبار عبر موقعها الإلكتروني والتفاعل مع هذا الحدث عبر شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها.

الدعم اللوجستي

كان لمطارات دبي شرف دعم مشروع مسبار الأمل من خلال الدعم اللوجستي لتحميل قطع (مسبار الأمل) أثناء نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى مطار آل مكتوم الدولي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وتحميله إلى الطائرة التي أقلته إلى محطته النهائية في اليابان تمهيداً لانطلاقه في مهمته التاريخية. وشكلت قصة نقل المسبار إلى محطة الإطلاق الفضائية في اليابان تجربة ملهمة بحد ذاتها، نظراً للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» حول العالم وما ترتب على ذلك من تحديات في مقدمتها تعطل الملاحة الجوية وحركة النقل في مختلف أنحاء العالم.