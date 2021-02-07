شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: "نحرص على حق المعارضة بكلمات الجلسات ومعلش الأغلبية تستحملنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حرصة على حصول المعارضة تحت قبة المجلس حقها الكامل فى الكلمة، مضيفًا: "معلش الأغلبية تستحملنى فى هذا الأمر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، المخصصة لإلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

يأتى ذلك بعد حديث النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذى أكد أن حزب الأغلبية البرلمانية يحصل على الكلمة مثل باقى الأحزاب الممثلة تحت القبة، مشيرًا إلى أنه يطلب مداخلات فى جميع الجلسات لكن يحصل فى بعضها فقط، بقوله: فى النهاية كلنا بنخدم أولادنا وأهالينا.

الأمر الذى عقب عليه رئيس مجلس النواب بشكرة على شعورة الوطنى، مؤكدًا حرصه على حصول المعارضة حقها الكامل فى الكلمة.

وجاء حديث "الجاهل" تعقيبا على النائب خالد أبو ناحول عضو مجلس النواب، الذى أبدى رفضه تكرار أسماء عدد من النواب المتحدثين بالجلسات العامة، يوميا، قائلا: "من حقنا كنواب أن نأخذ حقنا فى الكلمة ومفيش حزب يكون مسيطر على الكلمة، حتى لو كان أغلبية ونفاجأ بانهم يتقدموا فى اخر الجلسة بطلب اغلاق باب المناقشة".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.