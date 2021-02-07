شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تفتح ملف المبانى المخالفة وانهيار العقارات بحضور وزير التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليا على عدد من الملفات الأساسية ومن بينها مناقشة بيان وزير التنمية المحلية، حيث تم الاتفاق على مناقشة البيان على مدار 3 اجتماعات داخل اللجنة تتضمن عدد كبير من الملفات والقضايا التي تشغل المواطن، أبرزها المباني المخالفة، وانهيار العقارات، خاصة بعد واقعة "عقار فيصل " المحترق" لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستناقش هذه الملفات بالتعاون مع لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأضاف "درويش"، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم حيث سيتم تم الاتفاق أيضا على استعراض كافة الملفات التي سبق وتم مناقشتها خلال دور الانعقاد السابق لوضع أجندة بأهم الملفات التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة بما فيها ملف المباني المخالفة وانهيارات العقارات لافتا إلى أن اللجنة ستناقش أيضا ملف أراضي وضع اليد، بحضور كافة الجهات المعنية سواء في الإسكان او التنمية المحلية أو غيرها من الجهات المختصة ذلك بدأ من اجتماع اليوم.