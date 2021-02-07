شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يقدم طلبات للجهات التنفيذية لإنهاء أزمات المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد الطلبات التى تقدم بها خلال شهر يناير لإنهاء أزمات تواجه المواطنين فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

وقال محمد تيسير مطر فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "منذ أن أعلنت نيتى الترشح لانتخابات البرلمان، شرفت بالعمل مع فريق من المتخصصين حاملين هموم المواطن والوطن بيد ورؤانا ومستقبلنا باليد الأخرى، وقمنا باستطلاع آراء المواطنين حول أبرز المشكلات التى تعانى منها أحياء القاهرة، والبداية كانت من دار السلام والبساتين، حيث أنتمي".

وتابع: "مع مرور شهر من تسلمى منصبى كنائب فى البرلمان وخادم للشعب، قمت بتقديم عدد من الطلبات إلى الجهات التنفيذية المختصة، استجابة لشكاوى المواطنين ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الأهالى، الذين عانوا من التهميش وسوء مستوى المرافق".

وأكد محمد تيسير مطر مواصلة العمل من أجل المواطنين، قائلا :"وأعد بتقديم المزيد فى المرحلة المقبلة لكل أحياء القاهرة التى أتشرف بتمثيلها فى مجلس النواب، بالإضافة إلى متابعة الطلبات المقدمة لحين الوصول إلى حل، كما أؤكد لأهلى أن مكتب خدمة المواطنين جاهز لاستقبالهم فى أى وقت من خلال فرعيه بدار السلام وجاردن سيتى، على العناوين التالية:-

دار السلام: 60 شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

جاردن سيتي: 14 شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتى، القاهرة

كما يمكنكم أيضًا تسجيل الشكوى والطلبات هاتفيًا من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

من أى خط أرضي: 0227174040

من المحمول: 01033361686

علمًا بأن المكتب وأرقام التليفون تعمل يوميًا من 4 مساءً لـ 10 مساءً عدا الجمعة.