شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى لنائب انتقد تكرار أسماء المتحدثين بالجلسات يوميا: "تكلمت 6 مرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب خالد أبو ناحول عضو مجلس النواب، رفضه تكرار أسماء عدد من النواب المتحدثين بالجلسات العامة، يوميا، قائلا: "من حقنا كنواب أن نأخذ حقنا فى الكلمة ومفيش حزب يكون مسيطر على الكلمة، حتى لو كان أغلبية ونفاجأ بانهم يتقدموا فى اخر الجلسة بطلب اغلاق باب المناقشة".

ولفت النائب إلى أن بيان وزير الاتصالات أمام الجلسة العامة، فيه شىء من المبالغة، بسحب قوله، متابعا: "أصبحت مكاتب البريد عذاب للمواطنين وإهدار لأدميتهم، فالمواطن يذهب من الصبح ويقعد حتى الساعة الخامسة ياريت نظرة للمواطن المصرى".

من جانبه عقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قائلا للنائب :"شكرا لإخلاصك وحرصك على الحديث وهذه هى المرة السادسة".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى القاه وزير الاتصالات اليوم امام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مدى التزام وزارة الاتصالات فى تنفيذ برنامج الحكومة.