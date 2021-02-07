شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشكر المعارضة الوطنية ويحذف كلمة "سنترز" من مضبطة الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأحد، والمٌخصصة لإلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بيانه عن الفترة 2018-2020، مطالبه "جبالي" لأعضاء المجلس بعدم استخدام الكلمات الأجنبية فى كلماتهم خلال الجلسة.

وقال جبالى، تعقبا على إحدى النائبات التى قالت كلمة "سنترز، تحذف تلك الكلمة من المضبطة، خاصة أنها تعنى مراكز، وهى كلمة معروفة فى اللغة العربية، مطالبا النواب الالتزام باللائحة.

وأضاف جبالى، أن وزير الاتصالات كان قادر على عرض بيانه باللغة الانجليزية ولكنه لم يفعل ونحن نشكره على ذلك.

وفى سياق منفصل، ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لأعضاء المجلس، على تعقيباتهم على بيان وزير الإتصالات، قائلا: "أشكر المعارضة الوطنية".

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.