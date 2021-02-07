شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن أمام النواب تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى فى أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020.

وأكد طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه

وأكد أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحالي.

وكشف الوزير، الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليار جنيه.

وأعلن وزير الاتصالات، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة فى مليون منزل بـ51 مركزا

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الاسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فى كلمته، أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.