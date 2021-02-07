شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية لعدم وصول خطوط التليفون الأرضى لبعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، انتقادات برلمانية لانقطاع شبكات المحمول والإنترنت، فضلا عن المطالبات بتأهيل العنصر البشرى فى مكاتب البريد بما يمكنه من استيعاب المنظومة التكنولوجية الجديدة.

من أكد النائب محمد مدينة، أن المشكلة الحقيقة التى تواجه المواطنين، خلال الخدمات الرقمية، تتعلق بأن العنصر البشرى ليس مؤهل قائلا: "دائما يحملون السيستم مشكلة تعطل الخدمات.. والسيستم برئ من ذلك ".

وقال مدينة، إن العامة فى الشارع المصرى أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة السيستم واقع، مطالبا بإعادة تأهيل العنصر البشرى، منتقدًا عدم وجود رقابة على شركات المحمول من وزارة الاتصالات سواء فى الفاتورة، أو أداء الخدمة فى بعض المناطق.

وأضاف مدينة، أن وسائل الاتصالات والرقمنة والإنترنت والهاى تك، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية، مشيرًا إلى أن خدمات الإنترنت سيئة فترة متاح وفترات غير متاح ولاسيما مدينة الخانكة التى تعانى مع عدم وجود التليفونات الارضية فيها.

أشار البرلمانى إلى أن الكارثة الحقيقية فى مشكلة الإنترنت، أن الطلبة أصبحوا يتلقون التعليم عن بعد، فى ظل وجود الجائحة الحالية، ولكن الإنترنت غير متوفر بنسبة 70% قائلا :" أولادنا بيسألونا النت فين، محذرًا من وجود نتيجة عكسية من خلال التعليم عن بعد.

كذلك أشار النائب الطاهر سليم، إلى المعاناة مع شبكات الإنترنت، على مستوى الجمهورية، والتى وصفها بـ"السيئة جدا"، مشيرًا إلى اضطرار المواطن دفع مبلغ الخدمة كاملة لكنه لا يحصل فى المقابل إلا على 15% من الخدمة.

وانتقد البرلمانى أيضًا انقطاع شبكة الاتصالات بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى شكوى الشركات فى المقابل من عدم السماح لهم ببناء الابراج مما يسبب ضعف الخدمة.

بدورها طالب النائب علاء خير الله، بسرعة إدخال الخطوط الأرضية لبعض المناطق التى لم يصلها، لاسيما واضطرار كثير من محدودى الدخل إلا استخدام "باقات الإنترنت" على الهاتف المحمول ذات التكلفة العالية ولا تفى احتياجات الدراسة.

وأشار خير الله، إلى أن ضوابط الرقابة على شركات الاتصالات ليست كافية، قائلًا: الخدمة سيئة وعندما نحاول تغيير الشركة أما يقابل بالرفض أو تجلعنا ننتظر مدة طويله ولا نستطيع الاشتراك مع شركة تانية إلا بعد إنهاء العقد الأول".