شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات للنواب: الحكومة فى العاصمة الإدارية رقمية تشاركية لا ورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اثناء الاستماع إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال العاميين الأخيرين.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة فى العاصمة الإدارية ستعمل بأداء جديد ونموذج تشغيل جديد على نحو تشاركى لا ورقى بحيث تكون الحكومة قادرة على تبادل البيانات بين وزرائها فلو تقدم مواطن إلى احدى الجهات الحكومية لكى يحصل على خدمة لن يتم مطالبته بأرواق من جهة أخرى.

وتابع وزير الاتصالات قائلا: "الحكومة فى العاصمة الإدارية ستكون حكومة لا ورقية"، لافتا إلى أنها ستتبادل المستندات والبيانات من خلال منظومة رقمية كاملة.

وأضاف طلعت، أن التطبيقات التى يتم بنائها فى العاصمة الإدارية بعضها تشاركى تختص بالأنشطة المتبادلة مثل التوقيع الإلكترونى وبعضها.