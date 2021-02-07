شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الاتصالات عن ضعف الشبكة: لو نقلنا الموبايل للودن التانية النت يفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت النائبة ألفت المزلاوى، ضعف الإنترنت، وانتهاء الباقات فى وقت قصير، وتابعت قائلة: "نأسف لقد نفذت باقتك.. عبارة دائما نسمعها فى كل البيوت كدليل على معاناة الأهالى من خدمة الإنترنت".

وتسألت "المزلاوى"، "أين مصر من صناعة وتصديرالتكنولوجيا، وأين رقابة الوزارة من التطبيقات المميتة زى لعبة الحوت؟".

وقالت النائبة ايفلين متى بطرس: "أنا كان عندى أبناء فى الجامعة، وبيذاكروا وبيكونوا متوترتين وبيقوا خايفين وهم بيمتحنوا يتقطع عليهم النت.. أنا متوترة اكتر من أولادى عشان خايفة من الإنترنت وضعفه".

وتابعت: "احنا مش بنعرف نعمل مكالمة واحدة، انا لو نقلت الموبايل من ودن للتانية النت بيقطع، وعملت اشتراكات لكل الشبكات والشبكة فى ميناء دمياط والاسكندرية.. اشمعنى لما نسافر برا مفيش المشكلة دى".

وأشار النائب فتحى قرقر، إلى عبارة "السيستم واقع"، وهى عبارة نسمعها فى أغلب الأجهزة الحكومية، مما يتسبب فى ضياع وقت وجهد المواطنين، لافتا إلى ضعف شبكة الإنترنت رغم زيادة الأسعار، وتابع:" أقل باقة بـ 140جنيها ولا تكفى أى أسرة".

وأشار إلى أن بعض التجمعات والكتل السكانية لم يصل لها التليفون الأرضى، والإنترنت لم يصبح رفاهية، لافتا إلى أنه قدم طلبات بإنشاء 10 مراكز بريد بدائرته بجهود المجتمع المدنى ولم تتم.

وأوضح النائب أحمد الحديدى، معاناة الأهالى فى مكاتب البريد فى مدينة المنزلة والمطرية، لافتا إلى حدوث حالة وفاة بسبب الازدحام فى صرف المعاش، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقاه وزير الاتصالات اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن مدى التزام وزارة الاتصالات فى تنفيذ برنامج الحكومة.