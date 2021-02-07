شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لمجلس النواب: بناء مصر الرقمية أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد والمخصصة لألقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

وأضاف طلعت، أن التحول الرقمى يتمثل فى الخدمات التى تقدم للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة، وأن الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصرى الهدف الأسمى لتقديم الخدمات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من البينة التحتية لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة.

وتابع: "لدينا اليوم المنصة الإلكترونية ويشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور".

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الاسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.