شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لـ"وزير الاتصالات " بتحسين خدمات المحمول والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ، الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بتحسين خدمات المحمول والإنترنت الأرضى ، وتنمية البنية التحتية لجذب الشركات الكبرى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

وطالب النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية الى البلاد مما يصب فى صالح الاقتصاد غير الرسمي ، مضيفا : إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الاشارة، قائلا : " الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا يحمد عقباه".

فيما أشار النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي ، إلي معاناة المواطن اليومية لاسيما مع سرعة شبكة الانترنت، قائلاً : معندناش مشكلة في السعر ، بقدر ما نحصل علي سرعة حقيقية، أننا نواجه مشكلة يومية ويتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية".

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، وزير الاتصالات بتطويرالمناطق التكنولوجية ، مشيرة الى أن العديد من الشركات العالمية تسعى للتوسع وإقامة مناطق ومقرات لها فى منطقة الشرق الأوسط ، كما طرحت النائبة مها عبد الناصر، ملف التحول الى صناعة التكنولوجيا بشكل فاعل، بقولها " لا يصح أن نكون مستهلكين فقط للأجهزة التكنولوجية و لا نصنعها ".

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الاسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلي رئيس الوزراء و26 وزيرا.