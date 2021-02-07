شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "اتحاد البرلمان الدولى"لـ"جبالى": مجلسكم يؤدى دوره بفاعليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث مارتن شنجونج، الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، خطاب تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق فى الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة.

وأشاد الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى فى خطابه بدور وفاعلية مجلس النواب المصرى داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولي، وعضوية الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولي.

كما تضمن خطاب الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى الإشادة بجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة، داعياً إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولي.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلمانى الدولى هو المنظمة الدولية التى تضم برلمانات دول العالم ذات السيادة، ويُعتبر بصفته هذه، المنظمة الوحيدة التى تمثل الفرع التشريعى على الصعيد العالمي، وتتمثل مهمة الاتحاد البرلمانى الدولى فى العمل على تعزيز مباديء الديمقراطية، والمساواة وتعزيز الشراكة بين الرجال والنساء، وتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة ، ويتصدى الاتحاد للعديد من القضايا العالمية من أجهزته ولجانه، ويلعب مجلس النواب المصرى دوراً بارزاً داخل الاتحاد البرلمانى الدولى من خلال المجموعات الجغرافية الإفريقية والعربية للتعاطى مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.