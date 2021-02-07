شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد شلبى يؤكد رسائل الرئيس بعثت طمأنينة للمواطنين وأظهرت جهد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب خالد شلبى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، بعث برسالة طمأنينة للمواطنين وإظهار جهد الدولة المصرية فى جميع القطاعات وحجم التحديات التى توجيها.

وأضاف "شلبي"، أن الرئيس السيسى تحدث على أن المشكلة ليست فى التكلفة مشروع تطوير القرى والتحدى هو تحقيق التطوير بمعيار الجودة والجدول الزمنى، مضيفا أن الرئيس السيسى ألقى جميع المسئوليات من التكاليف وغيرها إلى الحكومة وإلى الشعب مسئولية الالتزام بالقانون ووعى المواطن والالتفات إلى تكوين اسرة صغيرة.

وحول التصالح فى مخالفات البناء، أشار النائب خالد شلبى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استشعر آلام المواطن، وحصر ورصد مشكلات مزمنة منذ عقود، وقرر أن يعطى الآمل ويبنى دوله قوية عصرية يعيش فيها المواطن بحياة كريمة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بخطة الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلتين، حيث تعد مثالا يحتذى به فى العديد من الدول بحسب إمكانياتنا المتاحة، مشيرا إلى أن هناك دولا لديها إمكانيات أكبر من مصر وسقطت فى الاختبار، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل إمكانياتها خلال الجائحة وقدمت نموذجا للمواجهة فى ظل ظروف صعبة للغاية ونظام صحى هو من الأساس يعانى بسبب الإهمال خلال العصور السابقة".

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال أن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دى وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، "لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دى من ضمنها أن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعنى إجراءات غير مسيطر عليها".

وأشار الرئيس السيسى، إلى وجود فساد إدارى وتنظيمى أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلات فى الدولة المصرية، مردفا: "أنت النهارده عايز مليون شقة سنويا.. وعايز توفر ده فى ظل قدرة مالية محددة"