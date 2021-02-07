شكرا لقرائتكم خبر عن النواب لوزير الاتصالات: ضعف سرعة الإنترنت يؤثر على العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى انتقادات لمعاناة المواطنين فى مكاتب البريد وضعف سرعة الإنترنت بالقرى وعدم تغطية شبكة الإنترنت للطرق.

وقال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدا أن الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات".

وأعلن استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة، حول تطوير 860 مكتب فى 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات التى وصلت إلى لجنة الاتصالات منذ بداية دور الانعقاد أى خلال شهر بلغت 18 طلبا، تم الرد على 16 طلبا منها منذ أيام وهو أمر يبشر بالخير.

ودعا رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى ضرورة حصر باقى مكاتب البريد التى لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي.

وأكد أحمد بدوى، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الإنترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما فى ظل شكاوى العديد من الأهالى بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حل أزمة الخدمات التى تنهى رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التى تستهلك الرصيد.

ومن جانبه، تساءل الناب يوسف الشاذلى، عن هو دور الشركة الوطنية للاتصالات فى تطوير الاتصالات وهل هو دور فعال على ارض الواقع مطالبا بالتسويق لموقع مصر الاستراتيجى لمرور الكابلات البحرية داخل الحدود المصرية.

وفى الوقت نفسه، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه قام بتجربة خدمة عمل توكيل للمعاش عن طريق التليفون التى ذكرها الوزير بالجلسة حيث قام بالاتصال برقم 15999، مضيفًا: "قلت أنا صاحب معاش عايز أعمل توكيل عشان مش قادر ولم اكن متخيل حد يرد على وفوجئت بان الموظف بيرد وبيدنى معلومة موجها التحية لوزير الاتصالات".

وتابع "مرعى"، قائلا: "أنا نائب مركز المحلة عندى طفرة فى الاتصالات لكن عندى وحدات محلية ليس فيها شبكات إنترنت وفى هذا الوقت الأمر ضرورى من اجل التعليم فى المدارس".

وفى نفس السياق، أشارت النائبة عبلة الهوارى، إلى معاناة طلبة المدارس من عدم حصول المعلومات بسبب عدم توفر الإنترنت فى جميع قرى ونجوع محافظات الصعيد، متابعة قائلة للوزير: "قلت إنه تم تغطية الطرق السريعة بشبكة المعلومات لكن هذا الكلام عارى من الصحة لأن عند سفرنا على طريق الصعيد لا توجد تغطية لشبكة الإنترنت على والخدمة ضعيفة جدا".

فيما انتقد النائب محمد السطوحى، الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنين، مطالبا وزير الاتصالات بضرورة إعادة النظر، فى تلك الإشكالية التى تؤرق اصحاب المعاشات.

ووجه النائب حديثه، لوزير الاتصالات الذى شارك فى أعمال الجلسة العامة، قائلا: " الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر لعند صلاة العصر فى الحر والبرد.. وبيرجعوا بيوتهم ولم يقبضوا معاشاتهم".

وواصل النائب حديثه للوزير: "طورت البنية الأساسية فى الوزارة ومكاتب البريد، ولكن المواطن المعنى بالخدمة يعانى من الوقوف فى طوابير أمام المكاتب ".

وأشار إلى أن المواطن لا يعنيه تطوير المكاتب فقط، ولكنه يهمه فى المقام الأول الحصول على خدمة متكاملة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواطن وحسن استقبال فى مكاتب البريد.

ولفت النائب محمد عبد العليم إلى عدم وصول الإنترنت إلى أغلب قرى محافظة الفيوم، مضيفا أ بعض الكبائن تم تغييرها من كابلات النحاس إلى فايبر ولم تعمل حتى الآن.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى القاه وزير الاتصالات اليوم امام الجلسة العامة لمجلس النواب بشان مدى التزام وزارة الاتصالات فى تنفيذ برنامج الحكومة.