شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء :الرئيس السيسى وجه بتنفيذ مشروعات سياحية وتنموية شاملة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجه بتنفيذ خطط تطوير وتنمية شاملة فى محافظة جنوب سيناء ، مشيرا الى أن هناك أعمال تطوير ، تتم فى ميناء نويبع بقيمة 350 مليون جنيه، موضحا أن ميناء شرم الشيخ يحتاج كذلك إلى تطوير ، وأن المحافظة تسير حاليا بالتعاون مع وزارة النقل، ومحافظة البحر الأحمر، في اتجاه دعم رؤية جنوب سيناء 2020 – 2025.

وقال فودة، خلال كلمته بملتقى "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" المقام بجامعة الملك سلمان، أن محافظة جنوب سيناء، تعمل حاليا على إنشاء ميناء اليخوت العالمي بمنطقة بيت القرش شمال خليج نعمة، موضحا أنه خلال عامين سيكون لدى محافظة جنوب سيناء، ميناء عالمي لليخوت، لدعم سياحة الأثرياء، وهو ما ينقص شرم الشيخ، مشيرا أن ميناء الطور، هو الأقدم في مصر، وكان ينطلق منه الحجيج، لافتات إلى أنه يجرى حاليا تطويره، وأنه في المرحلة الأخيرة من عملية التطوير، ويمكن استخدامه للسياحة.

ونوه محافظ جنوب سيناء ، الى أن ميناء نويبع هو الوحيد الذي يصل بين المغرب العربي والمشرق العربي، وأنه الوحيد المؤدي إلى خليج العقبة، ثم منه إلى السعودية والعراق وسوريا، ولذا فإنه له دور سياسيا كبيرا، موضحا أنه تم افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2014، بينما يوجد مخطط لتطوير ميناء شرم الشيخ، يتمثل في إنشاء محطة ركاب سياحية ومارينا لليخوت وشبكات ومرافق كبرى.

وأوضح خالد فودة، أن المحافظة بصدد إنشاء مركز للخدمات المتكاملة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مدن المحافظة، بتكلفة أكثر من 180 مليون جنيه، لزيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع الشباب على التوسع في مجال استصلاح الأراضي، من جانب، ودعم المزارعين لزيادة إنتاجية الفدان للمحاصيل الزراعية، من ناحية اخرى.

وأكد فودة، أن هذا هو المركز الأول من نوعه على أرض جنوب سيناء، لتقديم الخدمات الزراعية لكبار وصغار المزارعين، ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات الزراعية التي تساهم في تعزيز الزيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسين جودة المحصول من خلال تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وأيضا توفير المياه وتحسين جودة الأراضي الزراعية.

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن المركز الجديد يضم أكثر من 7 أقسام منها لشبكات الري والتنقيط، وبيع الأسمدة والمبيدات، والأدوات البيطرية، والآلات الزراعية، ومعمل تحاليل، وقاعة اجتماعات، موضحا أن المركز سيقدم مجموعة من الخدمات لتنمية القطاع الزراعي، منها تقديم التدريب والاستشارات الزراعية للمزارعين، وطلاب المدارس الزراعية وكليات الزراعة التابعة لجامعة الملك سلمان، والجامعة الحكومية المقرر إنشاؤها بمدينة أبورديس، وبعض الخدمات والاستشارات البيطرية وتحليل عينات التربة الزراعية والمياه والنباتات، وذلك من خلال معمل مجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية.