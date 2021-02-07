شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: حلم جمال حمدان يتحقق.. وستكون شرم الشيخ البلد السياحية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حلم العالم المصرى الراحل جمال حمدان يتحقق الآن ونتمنى أن نستمر فيه.

وأضاف محمود بدر خلال كلمة له فى ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل والذى يتم تنظيمه بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن حلم جمال حمدان هى أن تكون سيناء فى حضن مصر و هو ما يتحقق الآن، و التنمية فى أرض سيناء و نرى الآن مشاريع تنموية تتم الآن فى سيناء.

ووجه محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على الطفرة الحقيقية التى تحدث فى جنوب سيناء ، متابعا :"ان شاء الله ستكون شرم الشيخ البلد السياحية الأولى".