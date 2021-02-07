شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء باستعمال بصمة الوجه: "مفيش استثناء لأحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، من أعضاء المجلس، عمل بصمة الوجه قبل الدخول إلى الجلسة لإثبات الحضور، ولا يوجد استثناء فى ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء الاستماع، إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال العاميين الاخيرين.

ومن المقرر، أن يستمع غدا إلى بيان ووزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد، ليكون المجلس قد استمع بذلك إلى 28 وزيرًا فى ضوء الدور الرقابى القوى الذى استهله مجلس النواب فى فصله التشريعى الثاني.

ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى 26 وزيرًا.