شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: إعلان خلو مقعد النائب سعد الجمال فور وصول إخطار الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، نعى أعضاء المجلس اللواء سعد الجمال الذى وافقته المنية الجمعة الماضية.

وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إنه بمجرد أن يصله خطاب وزير الداخلية بشأن وفاة اللواء سعد الجمال، سيعلن عن خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك لموافاة المجلس بمن يحل محله بالقائمة الوطنية.

من جانبه نعى النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أنه رمزا وطنيا غيورا مدافعا عن القضايا الوطنية ولا يخشى شيء مادام مصلحة الوطن.

وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن: "فقدنا علما من إعلام العمل النيابى ورمزا من رموز الوطنية كان صادقا أمينا قويا فى الحق ساعيا لقضاء حوائج الناس وادعو الله أن يتقبله بواسع رحمته".

كما نعاه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، المؤسسة الأمنية كأحد رجالها السابقين وكذا حزب الوفد وهيئته البرلمانية فضلا عن الجيزة لفقدان عميد نواب البرلمان، مشيرًا إلى أنه كان مثالا فى العمل السياسى والعمل العام، وكنواب تعلمنا منه الكثير. مضيفا: "نيابة عن الحزب نقدم التعازى إلى أسرته الكريمة".