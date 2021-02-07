فرنسا / البحث عن مفقودين بعد إنهيار مبنى سكني في بوردو جرّاء إنفجار

اسماعيل عبد الحي - أكدت السلطات الفرنسية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا ولا يزال إثنان آخران في عداد المفقودين جراء إنفجار قوي دوّى اليوم السبت، في مبنى سكني بمدينة بوردو جنوب غربي فرنسا.

ووقعت الحادثة في حي شارترون قرب وسط بوردو، وأكدت وسائل إعلام محلية سماع دوي الإنفجار في وسط المدينة.

وأكدت إدارة الإطفاء المحلية أن الحادث نجم على الأرجح عن إنفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في إنهيار هذا المبنى وإثنين من المباني المحيطة وألحق ضررا ماديا ملموسا بمبان أخرى.

وأعلنت مديرة رئيس مكتب منطقة آكيتين الجديدة، ديلفين بالسا لقناة "BFM" أن أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، تعرض لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكورة.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر عملية البحث والإنقاذ التي أطلقتها إدارة الإطفاء في موقع الحادث.

روسيا اليوم