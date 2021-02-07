تقديم 112 ألف جرعة من لقاح كورونا في الإمارات خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 03:15 مساءً - منذ 9 ثواني

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 112,521 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 4,313,868 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 43.62 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد- 19” وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.