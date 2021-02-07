عدوى التسريبات تطال حاتم عمور

جدة - عبدالحي حسين - انتقلت عدوى التسريبات إلى صنف الأغاني العصرية، إذ تسرب، يوم أمس السبت، مقطع من “ديو” غنائي للفنان حاتم عمور، والفنانة غيثة الحمامصي، لم يعلنا عنه بشكل رسمي.

ظاهرة التسريب المتفشية بقوة في ساحة الراب، انتقلت هذه المرة لتطال أغنية لحاتم عمور، الذي يحضر لألبوم جديد، ينوي طرحه في الفترة امقبلة.

ويظهر من خلال المقطع المسرب، والمنتشر بقوة على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أن العمل الجديد لعمور، وغيثة الحمامصي، رومانسي الطابع، ويشخصان من خلاله قصة حب، وإعجاب.

ولحسن حظ الفنانين أن التسريب لم يطل الأغنية بكاملها، وإنما مقطعا في البداية، على عكس التسريبات في ساحة الراب، التي طالت أغان كاملة، ما دفع بمغنييها إلى إلغاء صورها بشكل رسمي.

وفي المقابل هناك من شكك في المقطع المسرب، واتهم فريق عمل عمور، والحمامصي بتعمد تسريبه كخطة للترويج للأغنية.