هولندا تتخطى حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

تخطت هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء وذلك وفقا لبيانات رسمية. وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012