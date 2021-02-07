- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر بالصور.. محتجون يغلقون جسر الحضارات في الناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل الخليج 365، اليوم الأحد، بإغلاق جسر الحضارات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، من قبل محتجين.
وقال مراسل الخليج 365، إن محتجين أقدموا على إغلاق جسر الحضارات في مدينة الناصرية مطالبين بالكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي.
وشهدت ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس، اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين جراء استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية.