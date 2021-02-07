بالصور.. محتجون يغلقون جسر الحضارات في الناصرية

وقال مراسل الخليج 365، إن محتجين أقدموا على إغلاق جسر الحضارات في مدينة الناصرية مطالبين بالكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي.

وشهدت ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس، اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين جراء استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية.