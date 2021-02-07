سائرون تثمن جهود المالية النيابية وحرصها 'الواضح' على الموازنة

التحالف قال في بيان تلقته الخليج 365، انه "يتابع بكل جد واهتمام عمل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ويثمن جهودها الكبيرة وحرصها الواضح على اخراج الموازنة الاتحادية بصيغة علمية ومهنية مبنية على معطيات واقعية هدفها ايجاد خطة مالية واقتصادية قادرة على انتشال العراق من ازمته المالية دون المساس بقوت الشرائح الاجتماعية التي تنتظر نوافذ الحلول وليس اثقال كاهلها بمزيد من التبعات".واضاف البيان انه "قد اتضح بشكل جلي وواضح جهود اللجنة المالية حين رفضت فقرة الاستقطاعات من الرواتب وعالجتها بطريقة مهنية وبذلك اوصلت رسالة ايجابية لجميع الموظفين والمتقاعدين ان مجلس النواب ولجانه المختصة يحرصون دائما على ان يكونوا عونا وصوتا مدافعا عن حقوق جميع العراقيين".

واختتم البيان بالقول: "اننا نحترم الرؤية المهنية للّجان المختصة ونتضامن مع موقف اللجنة المالية ونعلن رفضنا لأية استقطاعات من رواتب الموظفين او المتقاعدين لاننا نطمح ان يتنعم جميع ابناء الشعب العراقي بحياة حرة كريمة تحت خيمة العراق الواحد".

